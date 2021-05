per Mail teilen

Das Crailsheimer Hallenbad (Kreis Schwäbisch Hall) in den Kistenwiesen feiert am Mittwoch sein 50-jähriges Bestehen. Um das Bad bauen zu können, hatten sich damals der Kreis und 18 umliegende Gemeinden zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Außerdem hatte ein Förderverein 400.000 D-Mark an Spenden gesammelt.