Hohenlohekreis bereitet Halle für Geflüchtete vor

Der Hohnlohekreis lässt derzeit die Eberhard-Gienger-Halle in Künzelsau für Geflüchtete aus der Ukraine vorbereiten. Grund sei eine dringliche Bitte des Regierungspräsidiums an alle Kreise, so das Landratsamt. Man rechne mit einer großen Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, die schnell untergebracht werden müssten. Deshalb sollten alle Landkreise mindestens eine Halle vorbereiten, so die Bitte. Die Eberhard-Gienger-Halle in Künzelsau soll laut Landratsamt am Montag bezugsfertig sein. Feuerwehr, THW und DRK schaffen Plätze für 180 Menschen. Ob in den Kreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall und Main-Tauber ähnliche Vorbereitungen laufen, ist derzeit nicht bekannt. Überall werden weiterhin private Unterkünfte für Geflüchtete gesucht.