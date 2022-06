Sieder feiern Kuchen- und Brunnenfest über Pfingsten

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet an diesem Wochenende wieder das traditionelle Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall statt. Bis Montagabend zeigen die Haller Sieder ihre uralte Tradition des Salzsiedens. Stefan Ebert ist der 1. Hofbursche und Sprecher der Sieder. Die Vorfreude sei groß, sagt er, "das merkt man bei der ganzen Truppe". Rund 300 Helfer und Akteure sind beteiligt. Freitagabend um 18.30 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Daniel Bullinger (FDP) das Fest. Der Ablauf wird ganz traditionell sein, sagt Stefan Ebert: mit Schausieden, dem Brunnenzug und dem Siederskuchen am Sonntag. Zum Abschluss am Montag tanzt der Große Siedershof auf dem "Grasbödele".