Ein Kabelbrand im Landratsamt von Schwäbisch Hall hat am Dienstagabend einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, meldet die Polizei. Um 23:45 Uhr sei der Brand in der Tiefgarage des Landratsamtes ausgebrochen, heißt es in der Meldung. Es habe sich viel Rauch gebildet. Die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen und 70 Personen im Einsatz. Die Ursache für den Brand werde noch ermittelt.