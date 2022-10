Halbzeit bei Kürbisernte in Bad Rappenau

In Bad Rappenau ist bei Familie Reichert gerade Halbzeit bei der Kürbisernte. Man freut sich über das aktuelle Wetter - und das der vergangenen Wochen.

Die Kürbisbauern Reichert in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) werden in diesem Jahr kleinere Kürbisse ernten. Der trockene und heiße Sommer hat ihnen zugesetzt, teilweise haben die Exemplare sogar Sonnenbrand. In den letzten Wochen gab es aber noch einmal kräftig Regen. Am Donnerstag war dafür prächtiges Erntewetter.

Im Familienbetrieb Reichert werden die Kürbisse händisch vom Feld direkt neben dem Hof geerntet und anschließend gewaschen. Anderswo ist die Kürbisernte schon eingefahren, hier ist man geduldig und lässt sie so lange gedeihen, wie sie eben brauchen. Geerntet wird noch bis Ende Oktober.