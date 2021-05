per Mail teilen

Beim Tennisturnier Neckarcup in Heilbronn stehen am Freitag die Halbfinale auf dem Programm. Der Spanier Zapata Miralles trifft auf den Österreicher Dennis Novak. Die zweite Partie bestreiten der Kolumbianer Daniel Elahi Galan und der US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Der letzte Deutsche Philipp Kohlschreiber war am Donnerstag gegen Daniel Elahi Galan ausgeschieden.