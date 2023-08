U19-Unicorns verpassen Einzug in den Junior Bowl

Zum dritten Mal ins Finale der Deutschen Jugendmeisterschaft einziehen - dafür hätte die U19 am Sonntag in Schwäbisch Hall gewinnen müssen. Doch die Berlin Adler waren überlegen.

Für das U19 Team der Schwäbisch Hall Unicorns ist der Traum von der Deutschen Jugendmeisterschaft im American Football vorbei. Die Schwäbisch Haller haben am Nachmittag das Halbfinale gegen die Berlin Adler mit 17:36 verloren. Die U19 war schon zwei Mal bis ins Finale gekommen -1997 und 2016. Schwäbisch Halls U19-Cheftrainer Daniel Graf hatte schon im Vorfeld gesagt: "Das wird eine harte Nuss, die es von uns zu knacken gilt."

Erfolgsserie in der American Football Bundesliga

Die Männer in der American Football Bundesliga waren dagegen erfolgreich. Die Schwäbisch Hall Unicorns haben auswärts am Samstag in Ravensburg klar gewonnen und damit ihren sechsten Sieg in Folge erzielt.