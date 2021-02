per Mail teilen

Die Heilbronner Bürgerstiftung hat im vergangenen Jahr Zustiftungen von über einer halben Million Euro erhalten. Das reine Stiftungskapital liegt jetzt bei 2,1 Millionen Euro. Das teilte der Vorstand auf einer virtuellen Jahresversammlung mit. Die Stiftung hat 2020 wieder zahlreiche soziale Projekte unterstützt. Beispielsweise die Begabtenförderung an der Städtischen Musikschule oder das Projekt "bewegt wachsen in Heilbronn", welches Sport und Bewegung in Kitas und Grundschulen fördert. Seit letztem Jahr hat die Stiftung einen Kinderbeirat. Der 2020 ausgefallene Aktionstag "Heilbronn zeigt Gesicht" soll dieses Jahr wieder stattfinden.