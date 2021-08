Bei den HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) startet am Mittwochabend um 19 Uhr der Ticketverkauf für das öffentliche Training und die Saison. Eröffnet wird die Saison am Freitag kommender Woche. Tickets gibt es ausschließlich online. "Fans der Crailsheimer Basketballer haben die Möglichkeit nach 17 Monaten Ihre Korbjäger endlich wieder live und in Farbe in der HAKRO Arena zu sehen", heißt es auf der Homepage der Basketballer.