Die HAKRO Merlins Crailsheim (Schwäbisch Hall) haben am Mittwochabend im FIBA Europe Cup in Antwerpen gewonnen. Das Spiel gegen die Telenet Giants Antwerp endete mit 79:69 für die Basketballer aus Crailsheim. Das nächste Spiel im Cup ist am Dienstag gegen Kyiv Basket aus der Ukraine in der Arena Hohenlohe.