Das viertägige Open-Air-Festival Haigern Live! bei Talheim (Kreis Heilbronn) ist am Montagabend zu Ende gegangen. Mit rund 25.000 Besuchern zeigen sich die Organisatoren zufrieden.

Mit dem Konzert von Singer-Songwriter Gregor Meyle endete am Montagabend das 13. Haigern Live! Rund 25.000 Besucher kamen von Freitag bis Montag zum Festival. "Wir sind mit den Zahlen zufrieden", sagte Organisator André Späth dem SWR.

Der erste Festivaltag, an dem unter anderem auch Max Giesinger als Hauptact spielte, war zum ersten Mal ausverkauft. Zum Abschluss des Familientags spielte am Sonntagabend die Queen-Tributeband "The Queen Kings". Insgesamt standen 15 Bands auf dem Programm. Über 250 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Keine größeren Zwischenfälle gemeldet

Die Stimmung sei friedlich und ausgelassen gewesen, so Organisator André Späth. Es gab keine größeren Vorfälle. Das Rote Kreuz hatte nur sehr geringfügige Einsätze. Die Polizeipräsenz sei in diesem Jahr sehr hoch gewesen. Doch auch vonseiten der Polizei hätte es keine Hinweise auf größere Probleme gegeben, gibt sich Späth zufrieden.

Friedliche und ausgelassene Stimmung auf dem Haigern Live! Insgesamt kamen in diesem Jahr rund 25.000 Besucherinnen und Besucher. SWR

Abbau läuft bereits

Bereits in der Nacht zum Dienstag hat der Abbau auf dem Gelände begonnen. Das regnerische Wetter mache es den Helfenden ein wenig schwerer. Dennoch sei man guter Dinge, dass die größten Arbeiten in ein bis zwei Tagen erledigt sind, so Späth.

Erlöse kommen den Kinderfreizeiten zugute

Alle Erlöse des Festivals sollen der Unterstützung der Kinderfreizeiten auf dem Haigern dienen. Deswegen lautete das Festival-Motto auch in diesem Jahr: "Spielen für einen guten Zweck!".