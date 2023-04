Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in PKK

per Mail teilen

Das OLG Stuttgart hat einen türkischen Staatsangehörigen wegen seiner Beteiligung an der verbotenen Arbeiterpartei PKK zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Zu drei Jahren und drei Monaten Haft wurde ein türkischer Staatsangehöriger vom OLG Stuttgart am Dienstag wegen seiner Beteiligung an der verbotenen Arbeiterpartei PKK verurteilt. Der 42-Jährige hatte laut Gericht als Gebietsleiter der PKK unter anderem in Heilbronn Spenden gesammelt, um die Vereinigung "Arbeiterpartei Kurdistans" zu unterstützen. Diese wird als Terrororganisation eingestuft. Außerdem habe er für die Europaführung der PKK gearbeitet.

Seit 2018 für PKK-Leiter tätig

Laut Urteil sei der Mann im Juni 2017 aus der Türkei nach Deutschland gereist. Ab Juli 2018 übernahm er für ein Jahr die Leitung des PKK-Gebiets in Freiburg. Von dort wechselte er als PKK-Gebietsleiter nach Heilbronn, wo er bis zu seiner Festnahme im Mai 2021 tätig war. Er habe dort organisatorische, finanzielle und propagandistische Angelegenheiten umgesetzt.

Bisher keine Vorstrafen

Das Gericht bewertete als strafmildernd, dass der Angeklagte nicht vorbestraft sei. Außerdem habe er während seiner Schulzeit in der Türkei Benachteiligungen wegen seiner kurdischen Volkszugehörigkeit erlitten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann noch Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt werden.