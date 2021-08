Das Landgericht Heilbronn hat einen 24 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im September vergangenen Jahres in einer Wohnung in Pfedelbach (Hohenlohekreis) mehrfach auf seine Ex-Partnerin eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt hatte. Die junge Frau wollte aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Sie hatte dazu als Hilfe unter anderem ihren Vater dabei, der dazwischenging und ihr das Leben gerettet hat. Ursprünglich wollte der Täter beim Auszug nicht anwesend sein, hatte aber offensichtlich in der Küche ein Messer deponiert. Dorthin hatte er sie unter einem Vorwand zu einem Gespräch gebeten.