Acht Jahre und vier Monate Haft für Drogendealer

Ein 37-jähriger Drogendealer aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Montag vor dem Landgericht Ellwangen zu acht Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Dem Mann wurde zur Last gelegt, im Zeitraum von April 2020 bis August 2021 rund 100 Kilogramm Cannabis und 25 Kilogramm Amphetamine verkauft zu haben. Zudem soll der Crailsheimer laut Gericht wegen seiner "Drogen-Problematik" in Therapie. Zwei Jahre und zwei Monate Haft seien allerdings davor abzusitzen, so ein Sprecher des Landgerichts Ellwangen. Bei den illegalen Geschäften des Mannes soll es sich laut Gericht um einen Gegenwert von 570.000 Euro gehandelt haben.