Die Stadt Heilbronn zieht eine positive Bilanz nach dem Hafenmarkt am Wochenende. Pandemiebedingt war er an den Bollwerksturm verlegt worden.

Es gab ein ausgeklügeltes Corona-Konzept für den Hafenmarkt in Heilbronn in diesem Jahr: Ein Zaun begrenzte das Gelände, es herrschte Maskenpflicht und ein Zählsystem sorgte dafür, dass nicht mehr als 400 Besucher gleichzeitig auf dem Markt waren. Insgesamt seien bis zum Sonntagnachmittag über 6.000 Menschen auf dem Töpfermarkt gewesen, so Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG).

Der Hafenmarkt war gut besucht - trotz Corona-Regelungen SWR

"Erstmals haben wir 100 Prozent der Menschen, die ganz gezielt kommen, um sich die Töpferwaren anzusehen und es sind auch etliche, die mit Produkten nach wieder nach draußen gehen. Auch die Händler sind zufrieden und waren insbesondere froh, dass wir den Markt auch realisieren konnten." Steffen Schoch, Geschäftsführer Heilbronn Marketing GmbH

Gute Laune bei Sonnenschein

Trotz Mund-Nasen-Schutz und teils kurzen Wartezeiten am Eingang äußerten sich auch die Besucher überwiegend positiv: Hier ließe es sich bei Sonnenschein entspannt einkaufen. Ebenso viele Marktbeschicker: Man sei froh, trotz Corona, endlich wieder Waren anbieten zu können. Für viele war es die erste Veranstaltung seit März.

Wie in den Vorjahren waren rund 40 Töpfer aus ganz Deutschland dabei, die Haushaltswaren, Deko- und Gartenartikel anboten.

Kein Testlauf für den Weihnachtsmarkt

Der Heilbronner Hafenmarkt war allerdings kein Testlauf für einen möglichen Weihnachtsmarkt, hieß es von der HMG. Aber bei jeder aktuellen Veranstaltung unter Corona-Bedingungen könnten Organisatoren etwas lernen.