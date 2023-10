per Mail teilen

In Heilbronn haben sich Betreiber des Hafens, Logistiker und der Landesverkehrsminister getroffen. Den Stopp beim Ausbau der Neckarschleusen wollen sie nicht akzeptieren.

Die Wogen haben sich noch nicht geglättet, die Teilnehmer des Hafenforums waren sich einig: Die Zurückstellung beim Ausbau der Neckarschleusen ist für sie noch nicht vom Tisch. Allerdings war der Bund, der Anfang September bekannt gab, dass der Ausbau der 27 Neckarschleusen zurückgestellt werden soll, auch nicht auf dem Hafenforum vertreten.

Landesverkehrsminister verärgert

Sehr verärgert zeigte sich Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) über die Zurückstellung des Ausbaus der Neckarschleusen. Anfang September war bekannt geworden, dass das Bundesverkehrsministerium die 27 Neckarschleusen vorerst nur sanieren und nicht, wie gefordert, auch für 135 Meter lange Containerschiffe verlängern will. Das Land habe daher, nachdem es bereits seit 17 Jahren für die Planung des Aus- und Umbaus mitbezahlt habe, die Zahlungen eingestellt. Derzeit prüfe das Land die Fakten. Bezüglich der Kosten und Chancen des Projekts gebe es sehr unterschiedliche Auffassung zwischen Bund und Land, so Hermann. Auf Basis dieser Ergebnisse will der Landesverkehrsminister erneut mit dem Bund diskutieren. Mit der Absage habe sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) übernommen.

Stadt will weiter für Schleusenausbau kämpfen

Auch Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) will sich weiter für die baldige Verlängerung der Neckarschleusen auf eine Länge von 135 Metern einsetzen. Wirtschaftlich mache es nur Sinn, wenn die unstrittige Sanierung und der Ausbau der Schleusen gleichzeitig in Angriff genommen werden, so Mergel. Vom Bundesverkehrsministerium habe er die Zusage gehabt, dass es noch vor dem Hafenforum einen Austausch hätte geben sollen. Nun wollen sich Land und Bund bis Ende des Jahres austauschen und sich entweder einigen oder im Streit trennen.