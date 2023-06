Mehr Fälle von häuslicher Gewalt in Heilbronn-Franken als vor der Pandemie

per Mail teilen

717 Mal wurden Frauen im häuslichen Umfeld in 2022 angegriffen, so die Polizei Heilbronn. Die Mitternachtsmission erreichten im letzten Jahr über 800 Anfragen - Tendenz steigend.

60 bis 70 Frauen nimmt die Heilbronner Mitternachtsmission der Diakonie im Jahr im Frauen- und Kinderschutzhaus auf. Gewalt in der Partnerschaft sieht Kathrin Geih, Bereichskoordinatorin des Frauen- und Kinderschutzhauses der Mitternachtsmission der Diakonie als gesamtgesellschaftsliches Problem.

Wichtig: Respekt und gesunde Beziehungsgestaltung

Kathrin Geih berichtet, dass sie in vielen Beratungen erlebe, dass Frauen bereits in ihrer Kindheit Gewalt in der eigenen Familie erfahren haben. Daher sei es ihr sehr wichtig, Präventionsangebote zu machen. Wichtige Themen seien hier "Respekt" und "gesunde Beziehungsgestaltung", aber auch "häusliche Gewalt - wo sind meine Grenzen".

Steigende Gewaltpotenziale

Über 800 Frauen haben im vergangenen Jahr Kontakt zur Mitternachtsmission gesucht, sagt Geih. Die Zahlen würden jährlich steigen. Gründe für die steigenden Gewaltpotenziale sieht sie zum einen in der Corona-Pandemie, dass hier auf engem Raum gezwängt, viel Zeit miteinander verbracht wurde, aber zum anderen auch in den herausfordernden Zeiten unserer Gesellschaft.

Mehr Übergriffe auf Frauen, als vor der Pandemie

717 mal wurden Männer gegen Frauen im Bereich der Polizeidirektion Heilbronn im letzten Jahr handgreiflich. Vergleicht man die Zeit vor der Pandemie mit dem vergangenen Jahr, gibt es auch hier ein Plus von über 100 Übergriffen zu verzeichnen. Die Täter finde man überall, sagt Petra Rutz, Pressesprecherin der Heilbronner Polizei.

"Die Täter sind in allen Altersklassen zu finden und genau so in allen Bevölkerungsschichten. Das heißt - ein Täter kann ein Jugendlicher, aber auch ein Senior sein."

Im Akutfall könne die Polizei einen viertägigen Wohnungsverweis aussprechen, der später durch die Ortspolizeibehörde auf 14 Tage verlängert werden kann, so Petra Rutz. In dieser Zeit könne man sich mit Beratungsstellen in Verbindung setzen.

Anlaufstellen: Weißer Ring, Frauenhaus und Hilfetelefon

Beratung und Unterstützung erhalten Frauen beim Weißen Ring oder einem Frauenhaus. Auch bei der Polizei findet man weitere Beratungsangebote und Informationen. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 bekommt man Hilfe. Möglich ist auch eine Online-Beratung. Hier werden Betroffene aller Nationalitäten, mit und ohne Behinderung, unterstützt – 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.

Studie von Plan International

Nach einer umstrittenen Studie von Plan International unter 1.000 jungen Männern zwischen 18 und 35 Jahren findet es jeder Dritte akzeptabel, wenn ihm bei einem Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht.