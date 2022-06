Hätten Ärzte die Messerattacke von Würzburg verhindern können?

per Mail teilen

Eine Woche nach dem Würzburger Messerangriff wird in der Stadt an die Opfer des Amoklaufs gedacht, bei dem auch eine Frau aus dem Main-Tauber-Kreis leicht verletzt wurde.

In den Medien wird die Frage diskutiert, ob die Gefahr nicht hätte vorher erkannt werden können, beispielsweise von Behörden oder Ärzten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach von Versäumnissen bei der Integration.

Auf der Suche nach dem möglichen Motiv nach schweren Gewalttaten kommt schnell die Erklärung, der Täter müsse ja psychisch krank sein. Auch im Fall der Messerattacke von Würzburg hieß es, der Täter sei zuvor in psychiatrischer Behandlung gewesen. Doch das sagt erstmal wenig aus, erklärt Dr. Matthias Michel vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weinsberg (Kreis Heilbronn).

"Es ist mir ein wichtiges Anliegen zu sagen, es gibt auch Menschen, die ohne jegliche psychische Erkrankung schwere Gewalttaten begehen."

Darüber hinaus würden durch diesen Reflex Patienten stigmatisiert. Schließlich sei die Bandbreite, warum Menschen psychiatrisch behandelt werden groß, angefangen von Ess- und Angststörungen über Depressionen, Schizophrenie und vieles mehr. Je nach Grund der Behandlung könne im Fall Würzburg Gewalt oder eine Radikalisierung keine Rolle gespielt haben.

Gutachten ziemlich sicher

Dr. Matthias Michel verfasst Gutachten für Gerichte, muss beurteilen, ob von Menschen gegebenenfalls weiterhin eine Gefahr ausgeht oder nicht.

"Ich denke, diese Gutachten sind schon ziemlich sicher, weil wir haben eine ganze Reihe von gut validierten Kriterien, an denen wir das festmachen können. Aber sie bieten natürlich tatsächlich keine hundertprozentige Sicherheit."

Das Verhalten von Menschen sei schwer vorherzusagen und es sei noch schwieriger seltenes Verhalten vorherzusagen. Die Prognosen gelten jedoch immer nur auf Zeit. Denn in einer Zeit nach einer Haftentlassung können Umstände die Situation verschlechtern. Beispielsweise bei plötzlicher Arbeitslosigkeit, Scheidung oder wenn jemand seine Medikamente nicht nimmt.

Psychisch krank heißt nicht gleich schuldunfähig

Vor Gericht geht es immer mal wieder um die Frage der Schuldfähigkeit. Wenn ein Täter psychisch krank ist oder abnorme Taten begangen hat, heißt das nicht automatisch "vermindert schuldfähig". In den Gefängnissen gibt es viele Menschen, die keinerlei Mitgefühl empfinden können, die aber sehr wohl wissen, dass ihre teils brutalen Taten verboten waren. Solche "dissozialen Persönlichkeitsstörungen" können die Experten zwar im Vorfeld erkennen, präventives Wegsperren sei aber schwierig, meint Michel. Dies sei letztlich eine Frage an die Gesellschaft: Welches Risiko ist sie bereit zu tragen? Und die Frage an die Justiz ist: Welche Möglichkeiten gibt es? Denn Menschen können nicht dauerhaft von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das gelte auch für diese Art von betroffenen Personen.

Was den Täter von Würzburg angeht, wird der Prozess abzuwarten sein.