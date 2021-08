Im Raum Neckarsulm kippt derzeit so manches: Zuerst entscheidet sich die Stadt gegen einen B27-Anschluss, dann will sich die Großbäckerei Härdtner vermutlich doch nicht an ihrem Wunschstandort ansiedeln.

Die geplante Ansiedlung der Bäckerei Härdtner in einem Gewerbegebiet zwischen Neckarsulm und Erlenbach sorgte schon früh für Diskussionen. Eine Bürgerinitiative sammelt eifrig Unterschriften gegen das Projekt, jetzt steht die Bäckerei Härdtner aber offenbar selbst nicht mehr voll hintern ihrem Wunschstandort. "Flächen, die zum Beispiel für An- und Abfahrt und Parken verwendet werden (...) auch wenn es nur gepflastert ist, ist es trotzdem versiegelt. Und das sehr viel Verkehr entstehen wird, liegt in der Natur der Sache." Ausgleich und Renaturierung vorgesehen Die Großbäckerei wollte im "Linken Tal" auf etwa 3 Hektar Fläche die gesamte Produktion bündeln. Ein Drittel der Gesamtfläche sei für Ausgleichs- und Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen, heißt es in einer Mitteilung. Dachflächen etwa sollen begrünt, Versickerungsflächen für Regenwasser geschaffen werden. Für die Kritiker wie Rosemarie Zinkernagel reicht das nicht: Sie sammeln Unterschriften für ein Bürgerbegehren, rund 300 sind erforderlich. Der geplante Härdtner-Neubau in Erlenbach (Archiv) Gemeinde Erlenbach / Bäckerei Härdtner Härdtner rückt vom Standort ab Aber die Neckarsulmer Bäckerei Härdnter hat auf die anhaltenden Diskussionen reagiert und ist ihrerseits vom Wunschstandort etwas abgerückt. In einer Pressemitteilung heißt es: "Die Bäckerei Härdtner ist an einer Lösung interessiert, die auf möglichst breite Akzeptanz in der Bevölkerung stößt. Das Unternehmen hat nochmals mit der Gemeinde Erlenbach Gespräche gesucht, um eine alternative Ansiedlung im Gewerbegebiet Straßenäcker II erneut zu prüfen. Sollte sich eine Ansiedlung nicht realisieren lassen (...), haben sich bereits mögliche Alternativen in anderen Gemeinden ergeben." OB Hertwig sucht nach Lösungen Der Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig will das Familienunternehmen in Stadtnähe halten. Auch er spürt, dass das Thema Flächenverbrauch und -versiegelung ganz anders wahrgenommen wird. "Uns ging es immer darum, die Bäckerei Härdtner im Einzugsbereich von Neckarsulm zu halten. Wenn es jetzt das "Linke Tal" nicht werden sollte und man auf "Straßenäcker II" auf Erlenbacher Gemarkung gehen könnte, dann könnte ich damit auch noch sehr sehr gut leben." Es bleibt also abzuwarten, welche Lösung sich für die Bäckerei Härdnter abzeichnet. Eigene Flächen hat der Neckarsulmer OB als Alternative jedenfalls nicht. Dass die Stadt Neckarsulm kürzlich den umstrittenen B27-Anschluss kippte, hat damit nichts zu tun. Die Entscheidung wurde auch als Impuls gegen den Klimawandel und gegen versiegelte Flächen gewertet.