In Baden-Württemberg wird nicht nur Schwäbisch gesprochen. Im Nordosten des Bundeslandes sprechen die Menschen Hohenlohisch. Was macht den Dialekt aus? Was bedeutet er den Menschen? Und was ist ein "Hausenottele"? Harald Zigan war viele Jahre lang Lokalredakteur in Hohenlohe, Sebastian Unbehauen hat zwei Kinderbücher ins Hohenlohische übersetzt. Im Video zeigen Zigan und Unbehauen, was Hohenlohisch für sie ausmacht.