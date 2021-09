Etwa 90 Bewerbungen sind für die aktuelle Ausbildungsrunde bei der Heilbronner Berufsfeuerwehr eingegangen, berichtet der Kommandant Fabian Müller. Bis zu zehn neue Auszubildende will die Feuerwehr in Heilbronn einstellen. Immer mehr junge Menschen scheitern jedoch auch an den hohen Anforderungen, insbesondere die Sportlichkeit fehle immer häufiger, so Müller. Wegen Corona befürchten die Feuerwehren weniger Nachwuchs, noch gebe es jedoch keine aussagekräftigen Zahlen der Jugendfeuerwehren. Während der Pandemie konnten zum Beispiel keine Informationsveranstaltungen stattfinden, die jedoch wichtig seien für die Nachwuchsgewinnung, meint Müller.