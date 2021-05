Zur traditionellen Predigt eim Gottesdienst am Freitag nach Christi Himmelfahrt durften wegen Corona deutlich weniger Gläubige in die Kirche Sankt Maria nach Gundelsheim.

In der Predigt des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, zum Hagelfreitag war in diesem Corona-Jahr auch das Gemeinschaftsgefühl, welches mit Maria verbinde, Thema. In normalen Zeiten besuchen den katholischen Gottesdienst in Gundelsheim-Höchstberg (Kreis Heilbronn) am Hagelfreitag meist gut 300 Menschen, so Pastoralreferent und Wallfahrtsleiter Klaus Bangert.

Traditioneller Bitttag in Höchstberg

Der Hagelfreitag ist der traditionelle Bitttag für eine gute Ernte und für Schutz vor Unwettern. Zudem soll der Glaube gestärkt werden. Die übliche Sternwallfahrt zur Kirche ist in diesem Jahr ausgefallen, Gläubige mussten sich zum Gottesdienst anmelden. Ebenfalls mussten das gemeinsame Mittagessen und die Begegnungen nach dem Gottesdienst ausfallen, heißt es in einer Mitteilung.

Sankt Maria in Höchstberg ist Wallfahrtsort

Die Kirche in Gundelsheim-Höchstberg ist ein kleiner Wallfahrtsort, der einzige im Dekanat Heilbronn-Neckarsulm. Er ist meist nicht so überlaufen wie größere Wallfahrtsorte. Etwa 20 bis 30 Pilgergruppen kommen normalerweiße pro Jahr, so Bangert.