Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für mehrere Brände in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) verantwortlich sein soll.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, sei der 31-Jährige nach dem Brand eines Autos am Wochenende zunehmend in den Fokus der Ermittler gerückt und nun festgenommen worden.

Der Mann ist nach Polizeiangaben bei der Feuerwehr und half mit, die mutmaßlich von ihm gelegten Brände zu löschen. Er räumte in ersten Vernehmungen mehrere Taten ein, heißt es.

Gebäude, Fahrzeuge, Hecken und Strohballen brannten

Seit Mitte 2019 hatte es in Gundelsheim immer wieder gebrannt, Gebäude, Fahrzeuge, aber auch Hecken und Strohballen gingen in Flammen auf und hielten die Einsatzkräfte auf Trab.

Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Der Sachschaden summierte sich auf rund eine halbe Million Euro. Für Hinweise war eine Belohnung von 4.000 Euro ausgesetzt.