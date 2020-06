Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die beliebte Albvereinshütte in Gundelsheim brannte in der Nacht auf Sonntag vollständig aus.

Kurz nach 23 Uhr am Samstagabend wurde das Feuer in der Hütte am Calvarienberg gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf stand die Hütte bereits in Vollbrand, teilt die Polizei mit. Die abgebrannte Hütte des Albvereins in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) war ein beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen.

Ermittlungen zu möglicher Brandserie

Die Kriminalpolizei hat am Sonntag die Ermittlungen zu einer möglichen Brandserie aufgenommen. In den vergangenen Wochen kam es bei Gundelsheim immer wieder zu Bränden, auch in Scheunen. Auch beim Brand in der Vereinshütte könne man Brandstiftung nicht ausschließen.

Albvereinshütte brennt nieder 7aktuell.de/Kevin Müller

Das Vereinsheim brannte vollständig aus, die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf den angrenzenden Wald überspringen. Bei dem Brand kam niemand zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, teilt die Polizei.