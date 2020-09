Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) kommt am Freitag zu einer Weinerlebnistour an den Breitenauer See. Am Nachmittag wird er von dort zusammen mit Weinbaupräsident Hermann Hohl zu einer Wanderung durch die Löwensteiner Berge aufbrechen. Ziel ist ein nahegelegenes Weinberghäusle mit Blick über das Weinsberger Tal.