Regionale Sterne-Restaurants behaupten sich

Der Restaurant-Führer Guide Michelin hat seine Auszeichnungen für hervorragende Restaurants veröffentlicht. Vier Häusern in der Region konnten ihre Sterne verteidigen.

Am Dienstag wurden wieder Michelin-Sterne an deutsche Top-Restaurants vergeben. Mit 76 Sterne-Restaurants bleibt Baden-Württemberg bundesweit an der Spitze. Und auch in der Region Heilbronn-Franken haben wieder vier Häuser erneut Sterne für eine besonders gute Küche erhalten.

Friedrichsruhe sichert sich wieder zwei Sterne

Das Restaurant "le Cerf" im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen (Hohenlohekreis) konnte sich erneut mit zwei Sternen für herausragende Kochkünste behaupten. Je einen Stern von drei Möglichen erhielten wieder der Landgasthof "Rebers Pflug" und "Eisenbahn" in Schwäbisch Hall sowie das Restaurant "Laurentius" in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis).

Einen Bib-Gourmand, also eine Auszeichnung für preiswerte und sorgfältig zubereitete Mahlzeiten erhielten fünf Restaurants in der Region: das "Landhaus Hohenlohe" in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall), "Anne-Sophie" in Künzelsau (Hohenlohekreis), "der Adler" in Brackenheim (Kreis Heilbronn), das Landhaus "zum Rössle" in Schwäbisch Hall und das Restaurant "Elefanten" in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn).

Neu aufgenommen in den Guide Michelin wurde die "Goldene Sonne" in Neuenstein (Hohenlohekreis).