per Mail teilen

In Neuenstein (Hohenlohekreis) sind nach einem Verkehrsunfall bis zu 100 Liter Gülle in den Pfarrbach geflossen, teilte die Polizei mit. Ein 70-Jähriger hat am Dienstagnachmittag wohl nach einem Fahrfehler mit Traktor und Anhänger die Gülle verloren. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.