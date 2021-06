Oliver Wößner aus Güglingen (Kreis Heilbronn) hat nach der Diagnose Diabetes 80 Kilo abgenommen - ohne Operation, nur durch Sport und Ernährung.

Oliver Wößner macht Liegestütze, Sit-Ups, tritt auf dem Hometrainer in die Pedale. Angefeuert von seiner Personaltrainerin Sabine Wahl. Der Mitfünfziger ist durchtrainiert, topfit. Unglaublich, dass dieser Mann vor weniger als vier Jahren noch 180 Kilo wog.

Ein Leben auf der Couch - bis zum Schuss vor den Bug

Sein Leben bestand damals aus seinem Beruf als Lkw-Fahrer - und aus Abenden auf der Couch. Wößner war zufrieden. Bis er schließlich an einem Abend im September 2017 einen "gewaltigen Schuss vor den Bug" bekam, wie er selbst sagt.

"Ich wollte meinen Lkw einparken und habe plötzlich alles doppelt gesehen, nichts ging mehr. Und dann habe ich gewusst: Ok. Jetzt ist schon mehr als 5 vor 12. Jetzt musst du was machen."

Abnehmen ja - Magenverkleinerung nein

Diagnose: Schwere Diabetes. Oliver Wößner muss sofort abnehmen. Doch eine Magenverkleinerung kommt für ihn nicht infrage. Er will es so schaffen. Mit Ernährungsumstellung und Sport. Sein Arzt erklärt ihn für verrückt. Aber er wendet sich an Personaltrainerin Sabine Wahl. Mit ihrer Hilfe schafft er es, 80 Kilo runterzubekommen - in weniger als einem Jahr.

"Es sind sehr, sehr viele Tränen geflossen, also nicht vor Schmerzen, sondern emotional. Da haben wir auch viel aufgearbeitet."

Die überschüssige Haut muss weg

Eine Hypothek aus dem alten Leben gibt es noch: Die überschüssige Bauchhaut muss weg. Kurz vor der OP bekommt Oliver Wößner Bammel.

"Ich war noch nie im Krankenhaus, geschweige denn hatte so eine lange OP. Mit so vielen Stunden. Das wird schon hart. Der Doktor hat auch gesagt, das wird eine mentale Geschichte, ich muss da sehr viel im mentalen Bereich machen, dass ich da nicht wieder rückfällig werde."

Die OP ist gut verlaufen

Doch alles klappt. Wößner sagt, die Ärzte im Krankenhaus seien "total überrascht" gewesen. Sie mussten nur Haut wegschneiden, so gut wie kein Fett. Das Training hat sich ausgezahlt. Der Hausarzt, der Wößner vor vier Jahren noch für verrückt erklärt hat, wurde eines Besseren belehrt. 80 Kilo abnehmen ohne Magenverkleinerung - das geht.

Ehefrau Sylvia kann wieder ohne Stock laufen

Der 55-Jährige will nun anderen Menschen Mut machen, als erstes seiner Frau Sylvia. Sie hat Multiple Sklerose (MS), konnte nur noch mit Stock oder Rollator laufen. Durch ihren Ehemann hat auch sie neuen Mut bekommen und trainiert jetzt auch mit Sabine Wahl. Und sie läuft schon wieder ohne Hilfe - sogar den Berg hoch.

"Wenn ich nur an Stufen gedacht habe, ist mir schon schlecht geworden. Aber jetzt mittlerweile geht das recht gut und ich bin wirklich dankbar."

Sie sagt: Ohne ihren Mann und ihre Trainerin hätte sie das alles niemals geschafft.

Sylvia und Oliver Wößner feiern ihre Erfolge mit Fitnesstrainerin Sabine Wahl. SWR

"Nicht gewusst, wie schön das Leben sein kann"

80 Kilo abgenommen, wieder ohne Rollator laufen. Oliver und Sylvia Wößner haben ihre persönlichen Gipfel erklommen - und sind bereit für neue Herausforderungen.