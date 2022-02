Autofahrer nach Frontalaufprall schwer verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Autofahrer in Güglingen (Kreis Heilbronn) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der 31-jährige Fahrer wohl die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal auf eine Betonmauer. Das teilte die Heilbronner Polizei auf SWR-Anfrage mit. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, wurden Blutproben entnommen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro. Auch die Mauer wurde stark beschädigt, dieser Sachschaden sei noch nicht ermittelt.