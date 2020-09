So langsam rührt sich wieder etwas am Theater Heilbronn: Die Proben laufen, am 25. September ist Spielzeitauftakt mit "Der Fall der Götter" - alles natürlich unter Corona-Bedingungen. Aber das Theater bemüht sich, trotz der widrigen Umstände möglichst viele Menschen mitzunehmen. Das zeigt sich auch am neusten Angebot, dem sogenannten "Guck-Club", der jetzt gegründet werden soll. Die beiden Theaterpädagoginnen Natascha Mundt und Christine Appelbaum werden diesen Club leiten. SWR-Moderatorin Katja Schlonski hat mit Christine Appelbaum am Telefon gesprochen.