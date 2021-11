Grundwasser sehr niedrig

Die Grundwasservorräte im Land sind im Oktober weiter zurückgegangen, besonders stark an der Messstelle Gemmingen (Kreis Heilbronn). Sie ist die einzige Messstelle in Baden-Württemberg mit unterdurchschnittlichen Grundwasservorräten, alle anderen liegen noch im langjährigen Normbereich auf mittlerem Niveau, teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mit. Es habe zwar mehr geregnet als in den vergangenen drei trockenen und heißen Sommern, aber dennoch nicht genug, um die Grundwasservorräte wieder komplett aufzufüllen, heißt es. Allerdings habe sich die Lage im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr verbessert. Nur in Salem am Bodensee und in Sasbach (Ortenaukreis) gelten die Grundwasservorräte aktuell als überdurchschnittlich.