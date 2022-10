Grundsteinlegung für neue Grundschule in Bad Mergentheim

In Bad Mergentheim wird am Mittwochvormittag der Grundstein für eine neue Grundschule gelegt. Die Kosten dafür betragen 18 Millionen Euro.

Am Mittwochvormittag wird in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) der Grundstein für eine neue, zusätzliche Grundschule in der Austraße gelegt. Der Neubau mit Mensa und Ganztagsbereich kostet mehr als 18 Millionen Euro. Das Gebäude soll in Mischbauweise entstehen, aus Beton, Glas und Holz.

Schöne Zukunftsaufgabe

Für Kersten Hahn, Fachbereichsleiter Bildung bei der Stadt Bad Mergentheim, ist das eine lohnende Investition, denn für die Stadt sei Wachstum wichtig, heißt es. Die Kinder in den Kindergärten seien schon da, in drei Jahre kämen sie in die Schule. Das sei für Stadt und Gemeinderat eine Herausforderung - eine schöne Herausforderung, fügt Hahn hinzu.

Bis zu 400 Schülerinnen und Schüler werde die zusätzliche Grundschule, die in Hybridbauweise entstehen soll, aufnehmen können. Dafür sollen Bäume aus dem heimischen Wald verwendet werden. Alle Beteiligten hätten ein Grinsen auf dem Gesicht, so Hahn, weil es eine schöne Zukunftsaufgabe sei.