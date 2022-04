Grundsteinlegung für Josef-Schwarz-Schule

Im Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen ist der Grundstein für den zweiten Standort der Josef-Schwarz-Schule gelegt worden. Auf rund 50.000 Quadratmetern entsteht eine internationale, zweisprachige Ganztagsschule. Das Schulangebot soll von Grundschule über Abitur bis hin zu einem internationalen Abschluss alles abdecken. Bereits jetzt gebe es eine starke Nachfrage auch in Heilbronn, so die Dieter-Schwarz-Stiftung. In Erlenbach gibt es bereits eine Josef-Schwarz-Schule. In die Projektentwicklung auf dem ehemaligen Heilbronner Bundesgartenschau-Gelände integriert ist auch ein Neubau für das "Haus der Familie", einer Beratungs- und Begegnungsstätte für Familien, Kinder und Jugendliche.