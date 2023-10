Grundschulen am Limit: Lehrermangel und hoher Förderbedarf

Grundschulen brauchen mehr Unterstützung, so die GEW-Landesvorsitzende Stein bei einem Besuch in der Heilbronner Elly-Heuss-Knapp-Schule. Größte Herausforderung: der Lehrermangel.

Die Grundschulen im Land sind überlastet. Auch in Heilbronn macht sich das bemerkbar. Ursachen dafür sind Lehrermangel, unterschiedliche Leistungsniveaus der Kinder und zu wenig Förderstunden. An der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn haben sich dazu am Donnerstag Vertreterinnen und Vertreter der Politik und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) getroffen. Es wird zwar hervorragende Arbeit an der Schule gemacht, so die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein, doch der Fachkräftemangel macht sich deutlich bemerkbar.

GEW fordert mehr Unterstützung für Grundschulen

Monika Stein von der GEW hat zu dem Besuch in der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule (EHK) auch den Landes-Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Andreas Schwarz, eingeladen, um vor allem der Politik klarzumachen: Unterstützung ist dringend nötig. Zu den großen Herausforderungen - neben dem Fachkräftemangel im Grundschulbereich - gehört auch die Heterogenität der Schüler, sagte sie.

Wir haben wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung in den Grundschulen. Und das bringt große Herausforderungen durch sprachliche Nachholbedarfe oder sozial-emotionale Bedarfe in diesen ganz bunt gemischten Klassen.

Hoher Förderbedarf an der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn: Über 60 Prozent der Grundschüler haben Migrationshintergrund. SWR

Multiprofessionelle Teams sollen Lehrkräfte entlasten

Die Kinder kommen mit verschiedenen Fähigkeiten, Hintergründen und Bedürfnissen zur Schule. So haben an der EHK-Gemeinschaftsschule über 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund, davon hat knapp die Hälfte keinen deutschen Pass - allein die Sprachdefizite benötigen besondere Förderung. Dazu kommen aber noch Kinder mit Lernschwäche oder sonderpädagogischem Bildungsanspruch.

Um die Lehrkräfte zu entlasten, müssen verstärkt multiprofessionelle Teams zum Einsatz kommen, so Monika Stein - also Schulsozialarbeiter, Sprachpädagogen oder Lerntherapeuten.

Schulleiterin: Förderstunden müssen aufgestockt werden

Im Gegensatz zum Landeskultusministerium sieht Schulleiterin Dorothea Piontek einen Mangel bei den zugewiesenen Förderstunden. Diese müssten dringend aufgestockt werden: "Denn besonders die schwachen Kinder brauchen eine Kleingruppenförderung mit Stütz- und Förderkursen. Da gebe es nichts, so Piontek.

Am Ende bleibt die Hoffnung, dass die Politik den Handlungsbedarf erkennt und lösungsorientiert agiert, so Monika Stein von der GEW: "Ich habe sehr klar den Appell gesendet, dass die Grundschulen überlastet sind, die Lehrkräfte überlastet sind. Sie wollen ihre Kinder so gut wie möglich begleiten. Und dafür brauchen sie auch Zeit mit den Kindern und nicht nur Zeit, immer etwas Neues noch zu erfüllen."