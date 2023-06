Heilbronn: 16 Grüne Pfeile nur für Radfahrer

per Mail teilen

In Heilbronn können Radfahrer künftig an einigen Kreuzungen den "Grünen Pfeil" nutzen und bei Rot abbiegen auch wenn alle anderen stehen bleiben müssen.

Für Fahrradfahrer in Heilbronn gibt es künftig an neun Kreuzungen einen "Grünen Pfeil" nur für sie, teilte die Stadt Heilbronn mit. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen an den Kreuzungen bei Rot warten.

So sieht der Grüne Pfeil aus, der ausschließlich für Fahrradfahrer gilt. Pressestelle Stadt Heilbronn

Grüner Pfeil wie Stoppschild

Nach der Straßenverkehrsordnung müssen aber auch die Radfahrenden zunächst anhalten und sich einen Überblick verschaffen. Nur wenn die anderen Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden, dürfen Radfahrer den "Grünen Pfeil" nutzen und trotz roter Ampel abbiegen.

Grüner Pfeil für Radfahrer seit 2020 zugelassen

Die Stadt hatte zuvor alle Kreuzungen im Stadtgebiet überprüft, ob sie sich für den "Grünen Pfeil" nur für Radfahrer eignen und neun Kreuzungen ausgewählt. Das relativ neue Verkehrszeichen ist seit April 2020 zugelassen. Die Pfeile seien speziell gekennzeichnet, teilte die Stadt mit.