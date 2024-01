Landtagsabgeordnete der Grünen haben die Gemeinschaftsschule in Neuenstein besucht. Es ging um die Rückkehr zu G9, die Schulform Gemeinschaftsschule und Wünsche an die Politik.

Im Zuge der Klausurtagung der Grünen Landtagsfraktion in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat der Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz am Dienstag gemeinsam mit weiteren Abgeordneten die Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Hohenlohekreis) besucht. Es ging zum einen um die Erfolge der Schulform Gemeinschaftsschule. Weitere Themen waren aber auch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) und die damit verbundenen Auswirkungen auf Gemeinschaftsschulen.

Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse haben den Abgeordneten die Besonderheiten ihrer Gemeinschaftsschule und des dortigen Unterrichts vorgestellt. SWR

Nicht an jeder Gemeinschaftsschule kann man Abitur machen

Matthias Wagner-Uhl, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Neuenstein und gleichzeitig auch Vorsitzender des Vereins für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg, wünscht sich eine Änderung bei der Abitur-Regelung. An Gemeinschaftsschulen gibt es drei Leistungsstufen. Um Abitur beziehungsweise eine Oberstufe anbieten zu können, muss es aber an der Schule mindestens 60 Schülerinnen und Schüler in der höchsten Leistungsstufe geben, die Abitur machen wollen. Denn sonst ist nach der 10. Klasse Schluss und Abitur nur noch an einem beruflichen Gymnasium möglich.

Das würde Wagner-Uhl gerne ändern, zum Beispiel durch Zusammenschlüsse von Gemeinschaftsschulen untereinander oder Gemeinschaftsschulen und allgemeinbildenden Gymnasien. Diese Forderung gab er auch den Abgeordneten mit.

Die Gemeinschaftsschulen sollen keine Nachteile haben

Andreas Schwarz betont, dass man sich vonseiten der Grünen die nötige Zeit nehmen wolle, um ein durchdachtes "neues G9" zu erarbeiten. So sollten Gemeinschaftsschulen keine Nachteile haben, wenn die allgemeinbildenden Gymnasien zum G9-Modus zurückkehren. An Gemeinschaftsschulen gilt ohnehin das neunjährige Abitur - sofern die Schule es auch anbieten kann. Wagner-Uhl befürchtet eine Sogwirkung zurück zu den allgemeinbildenden Gymnasien und weniger Schüler für die Gemeinschaftsschulen, was die Chancen auf eine Oberstufe dort weiter mindert.

Dem möchte Schwarz entgegenwirken, denn er ist vom Konzept Gemeinschaftsschule überzeugt, sieht viele positive Effekte. Das zeige sich vor allem daran, so der Fraktionsvorsitzende, dass die Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Leistungsstufen hier besonders gefördert werden, was wiederum zu allgemein besseren Leistungen führe - ganz egal, woher die Kinder kommen.

Dennoch plädiert er dafür, weiter bei der Grenze von 60 Schülerinnen und Schülern der höchsten Leistungsstufe für eine Oberstufe zu bleiben. Er möchte am bisherigen System festhalten, sich allerdings dafür einsetzen, dass die Kinder an Gemeinschaftsschulen, die eben besonders leistungsstark sind, auch gute Chancen haben, das Abitur an anderen Schulen zu machen.

GEW befürwortet Grenze für Abitur

Auch Jana Kolberg, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW im Bezirk Main-Tauber/Hohenlohe, hält diese Mindestzahl von 60 Schülerinnen und Schülern für angemessen. Sie hat vor allem die Lehrkräfte im Blick, die an den Gemeinschaftsschulen ohnehin ein höheres Deputat hätten als am Gymnasium. Doch das sei ein grundlegendes, strukturelles Problem, das Kolberg schlichtweg "unfair" nennt.

Die Idee des Zusammenschlusses sieht sie allerdings ebenfalls kritisch, da damit auch die Frage nach der Erreichbarkeit der anderen Schulen geklärt werden müsste. Denn gerade im ländlichen Raum wie dem Hohenlohekreis sind Gemeinschaftsschulen, aber auch Gymnasien, zum Teil weit voneinander entfernt.