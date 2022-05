Kreis Heilbronn: Mobile Impfteams setzen auf Veranstaltungen

Wer noch nicht gegen Corona geimpft ist, der hat dafür wohl seine Gründe. Trotzdem sind in Heilbronn-Franken mobile Impfteams unterwegs und berichten weiter von vielen Impfwilligen.

Die mobilen Impfteams in Heilbronn-Franken stellen sich zusätzlich zu ihrer eigentlichen Aufgabe, dem Impfen, einige Fragen: Wie erreichen sie die Menschen? Und warum lassen die sich impfen? Oder nicht impfen? Weil ihnen sonst Einschränkungen drohen? Gerd Philipp Schneider ist Oberarzt an den Heilbronner SLK Kliniken und gleichzeitig Koordinator des Mobilen Impfteams im Kreis Heilbronn. In dieser Funktion war er am Montag in einem Fitnessstudio in Lauffen am Neckar.

90 Impfungen kein Einzelfall

Fast 90 Menschen haben sich dort gegen Corona impfen lassen, Erst-, Zweit- und Drittimpfungen, sagt Schneider, und das sei kein Einzelfall. Beim Autosonntag in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) war es ähnlich.

Direktes Angebot ausschlagebend

Als nächstes steht die Job-Start-Börse kommenden Dienstag in Eppingen (Kreis Heilbronn) an, nächste Woche Donnerstag folgt eine Präventions-Aktion der Polizei im Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Nach seinen Erfahrungen holen sich jeweils zwischen 80 und 100 Menschen ihre Spritze ab. Warum ist die Impfbereitschaft vergleichsweise hoch? Schneider meint: Das direkte Angebot und die Teilnahme am gesellschaftlichem Leben sind dann ausschlaggebend.

Viele beugen sich dem Druck

Die Hemmschwelle ist also niedrig und viele beugen sich dem Druck. Schließlich wird, wer nicht geimpft, genesen oder auf eigene Kosten getestet ist, mehr und mehr vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Weitere Impfaktion geplant

Das mobile Impfteam im Kreis Schwäbisch Hall ist am Wochenende auf einer Veranstaltung, um direkt an die Leute zu kommen: bei den Musdorfer Markttagen in Rot am See. Und am 7. November 2021 ist eine Impfaktion beim Verkaufsoffenen Sonntag in Öhringen (Hohenlohekreis). Und nicht nur der Heilbronner Impfteam-Koordinator Gerd Philipp Schneider hofft weiter auf reges Interesse.