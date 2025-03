per Mail teilen

Wenn Lkw-Fahrer zu lange unterwegs oder Autos zu stark aufgemotzt sind, kann es teuer werden. Bei zwei Großkontrollen in der Region stellte die Polizei mehrere Verstöße fest.

Da hat die Polizei aber heftig zur Kasse gebeten: Allein bei der Verkehrskontrolle auf der A6 bei Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei wegen Verstößen von Lkw-Fahrern massive Bußgelder verhängt. Sie belaufen sich auf rund 45.000 Euro. Außerdem wurden Auto-Poser zur Kasse gebeten. Bei einer Kontrolle in Heilbronn wies jedes vierte überprüfte Auto Mängel auf.

Poser-Autos im Visier: Großkontrolle in der Raserszene

Bei einem Auto vermutet die Polizei eine manipulierte Abgasanlage, bei weiteren Fahrzeugen war unter anderem die Beleuchtung mangelhaft. Insgesamt 18 Autos wurden überprüft. In fünf Fällen mussten die Beamten des Heilbronner Polizeipräsidiums eine Anzeige schreiben, ein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Künftig solle es regelmäßig diese Kontrollen geben, so die Polizei.

Denn nicht selten fühlten sich Anwohner der Innenstadt vom häufigen Lärm der Autos aus der sogenannten Poser- und Raserszene gestört. Viele Veränderungen an den Fahrzeugen seien einfach nicht zugelassen seien, so die Behörde. Den Verkehrssündern soll es deshalb an den Kragen gehen.

45.000 Euro Bußgeld von der Polizei: Lkw viel zu lange unterwegs

Nicht zu laut, dafür aber zu lange unterwegs waren unter anderem etliche Lkw-Fahrer, die an der A6 bei Kirchberg an der Jagst kontrolliert wurden. So saßen beispielsweise die Fahrer einer portugiesischen Firma viel zu lange hinter dem Lenkrad.

Das Ungewöhnliche bei der Kontrolle am Dienstag war jedoch nicht nur die Höhe der verhängten Bußgelder von über 45.000 Euro. Vor allem die Begründung der Fahrer hätte die Polizei aufhorchen lassen. Denn alle hätten angegeben, von ihren Arbeitgebern zu den langen Fahrten genötigt worden zu sein. Deshalb werde nun auch gegen die Arbeitgeber ermittelt, heißt es.