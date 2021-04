Bei einer Schwerpunktkontrolle von Motorrädern im Kreis Heilbronn hat die Polizei gestern zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei fast der Hälfte der 92 kontrollierten Zweiräder wurden erhebliche Mängel festgestellt, drei wurden sofort aus dem Verkehr gezogen. Ein Kradfahrer war 78 Stundenkilometer schneller unterwegs als erlaubt. Ein anderer, so die Polizei, hatte seine Maschine so verändert, dass das Standgeräusch so laut war wie ein startender Düsenjet. Die Polizei hatte sich auf beliebte Motorradstrecken in den Löwensteiner Bergen, im Zabergäu sowie im Kocher- und Jagsttal konzentriert. Auch ein Videomotorrad wurde bei der Kontrollaktion eingesetzt. Die Polizei wird die intensiven Motorradkontrollen im laufenden Jahr fortführen.