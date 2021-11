Großes Interesse an Mitgliedschaft im Jugendgemeinderat

Für die Wahl zum nächsten Jugendgemeinderat der Stadt Heilbronn haben sich 87 Jugendliche gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie bei der letzten Wahl vor zwei Jahren. 20 von ihnen können in das Gremium einziehen, die Wahl ist Ende Januar. Mehr Interesse an einer Mitgliedschaft im Jugendgemeinderat gab es zuletzt nach Angaben der Stadt Heilbronn nur bei der Gründungswahl 1998 mit damals 92 Bewerberinnen und Bewerbern. Damit die über 6.000 wahlberechtigten Heilbronner Jugendlichen die Bewerber kennenlernen können, plant der scheidende Jugendgemeinderat laut der Stadt für Mitte Januar eine Wahlparty in der Harmonie.