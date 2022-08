Es sind noch Sommerferien, doch an einer Schule im Hohenlohekreis tummeln sich heute über 40 Kinder - an der Georg-Wagner-Schule am Kocher - dort findet Sommerschule und Ferienprogramm gleichzeitig statt. Hier sind Erwachsene und Kinder richtig froh, wie so etwas "nach" Corona so viel Spaß machen kann. SWR4-Reporter Christoph Schöneberger berichtet.