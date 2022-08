Großer Andrang auf Sozialkaufhäuser in Schwäbisch Hall und Heilbronn

Die Sozialkaufhäuser in Heilbronn-Franken erleben derzeit einen verstärkten Zulauf. Grund sind auch die aktuellen Preissteigerungen.

Schon seit Kriegsbeginn in der Ukraine und dem Zustrom der Geflüchteten war der Andrang bei der Heilbronner "Aufbaugilde" und dem Sozialkaufhaus "Hab und Gut" in Schwäbisch Hall groß, so Wolfgang Sartorius vom Sozialunternehmen Erlacher Höhe. Die Inflation in letzter Zeit führe aber zu einer noch größeren Nachfrage.

"Im Augenblick spielt auch die enorme Inflationsrate und sicherlich auch die Angst vor den steigenden Energiepreisen eine ganz große Rolle."

Secondhand Kaufhaus der Aufbaugilde Heilbronn SWR

Spendenbereitschaft weiter groß

Die gleichen Erfahrungen macht die Aufbaugilde Heilbronn-Franken. Ins Secondhand-Kaufhaus in Heilbronn kommen mehr Menschen als sonst. Laut Jürgen Eberl von der Aufbaugilde sei die Spendenbereitschaft weiter groß. Zurzeit könne das Team die große Nachfrage noch bewältigen.