Deutlich mehr Übernachtungen im Heilbronner Erfrierungsschutz

Der Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn wurde in diesem Winter deutlich häufiger genutzt als zuvor. Mehrfach mussten Obdachlose wegen Platzmangels abgewiesen werden.

Im Heilbronner Freibad Neckarhalde finden in den Wintermonaten Menschen ohne Wohnung nachts einen Schlafplatz. In kalten Nächten sollen Obdachlose vor dem Erfrieren geschützt werden. Über 1.600 Übernachtungen haben die Ehrenamtlichen, die den "Erfrierungsschutz Plus" betreuen, von November bis März gezählt. Im Winter davor waren es mit 1.070 Übernachtungen deutlich weniger, sagt Hans-Martin Klenk, er betreut das Angebot des Sozialunternehmens Aufbaugilde Heilbronn.

Betten haben nicht immer gereicht

16 Betten sind im Verwaltungsgebäude des Freibades Neckarhalde aufgebaut. 12 für Männer, vier in einem anderen Raum für Frauen. In diesem Winter sei das Übernachtungsangebot oft so gut besucht gewesen, dass mehrfach Interessenten abgewiesen werden mussten, so Klenk. Rund 20 Ehrenamtliche betreuen das Angebot. Sie sind nachts vor Ort, hören zu, helfen oder schauen darauf, dass die Hausordnung eingehalten wird. Insgesamt sei in diesem Winter alles sehr friedlich gewesen, so Klenk, zwei Menschen hätten Hausverbot bekommen.

Die Gäste schlafen auf Klappbetten. SWR Simon Bendel

"[Hier sind] oft Einzelgänger, Menschen die psychisch sehr angeschlagen sind, die oft eine Suchtproblematik haben und aus verschiedenen Gründen das Angebot der Obdachlosenunterkunft nicht annehmen wollen."

Im Erfrierungsschutz gebe es noch weniger Formalien zu erfüllen als in der Obdachlosenunterkunft, was die Zugänglichkeit vereinfache.

Was ist die Aufbaugilde Heilbronn Die Aufbaugilde Heilbronn ist ein diakonisches Sozialunternehmen, welches seit über vierzig Jahren in den Bereichen Wohnungslosenhilfe, Arbeitslosenhilfe, Suchtkrankenhilfe und Schuldnerberatung tätig ist. Ein wichtiger Finanzierungsanteil sind Spenden, auch für den "ErfrierungsschutzPlus" im Winter.



Das Spendenkonto lautet:

Kreissparkasse Heilbronn

IBAN: DE51 6205 0000 0000 0262 73

Empfänger: Aufbaugilde Heilbronn gGmbH

Stichwort: Gegen Kälte

Übernachtungsangebot endet im März

Ende März schließt der "Erfrierungsschutz Plus" wieder. Ab April wird der Freibadbetrieb wieder vorbereitet. Einige Gäste sind über die Wintermonate jedoch quasi zu Dauergästen geworden. Auch in der letzten Märzwoche waren die Männerschlafplätze oft alle belegt. Sie müssen sich ab ersten April einen neuen Schlafplatz suchen.

Die ehrenamtlichen Helfer schlafen in einem extra Zimmer SWR Simon Bendel

Ehrenamtliche ermöglichen Erfrierungsschutz

Nachts sind zwei Ehrenamtliche vor Ort. Ohne sie wäre das Angebot nicht umsetzbar. Zusätzlich sind Ehrenamtliche mit dem "Erfrierungsschutz Plus Mobil" unterwegs. Sie fahren mit einem Kleinbus beliebte Schlaforte von Obdachlosen in der Stadt ab und bringen Decken oder warmes Essen und informieren über den Erfrierungsschutz in der Neckarhalde. Manche würden das seit 2005 laufende Angebot noch nicht kennen, sagt Klenk.

Die Hausregeln im Heilbronner Erfrierungsschutz. SWR Simon Bendel

Erfolgreiche Vermittlungen in Unterkünfte

Ein Ziel der Helfenden ist es, Obdachlose in sichere und beschützte Umgebungen zu bringen. Der Erfrierungsschutz hilft bei der Kontaktaufnahme. So konnte in diesem Winter mehreren Menschen geholfen werden, in Einrichtungen oder Wohnungen unter zu kommen, so Klenk.