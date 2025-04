per Mail teilen

Angriffe von Hackern gehören für einige Unternehmen mittlerweile fast zum Alltag. Betriebe suchen deshalb häufiger Hilfe bei IT-Sicherheitsfirmen. Die Nachfrage steigt.

Immer mehr Unternehmen in der Region setzen auf IT-Sicherheitsfirmen, um sich vor Hackerangriffen zu schützen. Die Bedrohung aus dem Netz wächst stetig. Die Zahl der Cyberattacken ist über die Jahre deutlich gestiegen, berichtet der IT-Experte Joshua Tiago von der Heilbronner IT-Sicherheitsfirma cirosec.

Jede Woche neue Hackerangriffe auf Unternehmen in Heilbronn

Die Experten von cirosec betreuen aktuell mehrere Firmen, die gerade Ziel eines Cyberangriffs wurden. "Jede Woche erleben wir neue Fälle", berichtet Tiago. Besonders besorgniserregend: Die Hacker wählen ihre Opfer oft willkürlich - auch kleine und mittelständische Unternehmen geraten ins Visier.

Zwei Betriebe kämpfen mit den Folgen eines Hackerangriffs

Gleich zwei Unternehmen kämpfen derzeit mit den Folgen eines Hackerangriffs: die Heilbronn Marketing GmbH und das Maschinenbauunternehmen Hofmann Fördertechnik in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). In beiden Fällen legten die Täter die IT-Systeme lahm - möglicherweise wurden auch Kundendaten gestohlen. Die Cybercrime-Abteilung der Heilbronner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Angriff auf Hofmann Fördertechnik ereignete sich in der Nacht auf Montag. Wann der Betrieb wieder reibungslos läuft, konnte Geschäftsführer Ulrich Hofmann am Mittwoch noch nicht sagen. Man arbeite mit externen IT-Dienstleistern an einer Lösung.

Nur ein Drittel der Hackerangriffe werden aufgeklärt

Nach einem Hackerangriff arbeiten IT-Sicherheitsfirmen wie cirosec eng mit der Polizei zusammen, um Hinweise auf die Täter zu finden. Laut der Heilbronner Polizei kommen Hackerangriffe häufig aus dem Ausland. Die Aufklärungsquote ist jedoch gering: Im vergangenen Jahr konnte nur etwa ein Drittel der Cyberangriffe aufgeklärt werden.