Ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen für Erzieher

Ver.di fordert die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung im Sozial- und Erziehungsdienst.

Rund 100 Menschen aus dem Sozial- und Erziehungsdienst haben am Weltfrauentag die Arbeit niedergelegt und sich am Bollwerksturm in Heilbronn versammelt. Die Gewerkschaft ver.di hatte zu Warnstreiks aufgerufen. Mehrere Kitas mussten geschlossen bleiben oder konnten nur eine Notbetreuung anbieten

Hohe Bereitschaft bei Streiks

Die Bereitschaft zu streiken sei sehr hoch, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Christian Störtz dem SWR. "Viele streiken auch von zu Hause aus, weil ihnen die Demo unter Pandemiebedingungen zu riskant ist - auf den Plätzen sieht man nur einen Bruchteil der Streikenden". Neckarsulm befindet sich zum Großteil im Heimstreik, so Störtz.

Bessere Arbeitsbedingungen gefordert

Die Stimmung in den Erziehungseinrichtungen ist schlecht. Zwei Jahre Corona lastet bereits auf den Schultern der Erziehenden. Dazu kommt der Fachkräftemangel, der dazu führt, dass mehr Kinder auf weniger Erzieherinnen und Erzieher verteilt werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem mehr Gehalt, um den Beruf wieder attraktiver zu machen.

Zunächst keine weiteren Streiks geplant

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 21. und 22. März 2022 in Potsdam statt. Bis dahin soll es nur noch kleinere Aktionen geben, sagt ver.di Gewerkschaftssekretär Christian Störtz.