Bei einem Großbrand in Sigisweiler standen zwei Lagerhallen und ein Wohnhaus in Flammen. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz. Der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro.

Am Samstagabend brach in Schrozberg-Sigisweiler (Kreis Schwäbisch Hall) ein Großbrand in einer Lagerhalle aus. Dabei wurden auch ein angrenzendes Wohnhaus und eine weitere Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen. Ursache für den Großbrand war ein parkendes Auto in der Halle, dessen Motorraum in Brand geriet. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Großbrand verursacht Schaden von rund 2,5 Millionen Euro

Kurz vor 20 Uhr brach in einer Sigisweiler Maschinenhalle, die als Lager, Garage und Werkstatt genutzt wird, ein Feuer im Motorraum eines parkenden Autos aus. Die anfänglichen Löschversuche des 48-jährigen Besitzers blieben erfolglos. Schnell stand die 1.100 Quadratmeter große Halle in Flammen. Das Feuer griff auch auf eine weitere angeschlossene Lagerhalle und ein Wohnhaus über, das mit der Halle verbunden ist. Das Dach des Wohnhauses musste beim Löscheinsatz später durch die Feuerwehr eingerissen werden.

Bis kurz nach Mitternacht war die Feuerwehr Schrozberg wegen des Großbrands im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr Blaufelden und die Führungsgruppe Nord. Ein Spezialfahrzeug aus Crailsheim mit zusätzlichen Atemschutzgeräten wurde ebenfalls alarmiert.

Grund für den Brandausbruch ist laut Polizei wahrscheinlich ein technischer Defekt des 33 Jahre alten Autos. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2,5 Millionen Euro.

Schwere Bedingungen für die Feuerwehr bei Großbrand

Wegen der hohen Temperaturen war der Einsatz für die Feuerwehr sehr anstrengend, berichtet die Feuerwehr Schrozberg. Einige Sigisweiler Bewohnerinnen und Bewohner verteilten daher hilfsbereit Getränke für die insgesamt 83 Einsatzkräfte.

Vor Ort waren zur Sicherheit der Feuerwehrmänner auch neun Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Laut der Feuerwehr Schrozberg erlitt ein Feuerwehrmann eine Kreislaufschwäche. Außerdem ist bis auf weiteres die Durchfahrt durch Sigisweiler nicht möglich.