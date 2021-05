Die Ursache für den Großbrand in einer Schreinerei in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) ist weiter unklar. Die Ermittlungen laufen. Erste Ergebnisse werden frühestens im Laufe der Woche erwartet. Bei dem Feuer am Freitagabend war ein Millionenschaden entstanden. Zuerst geriet eine Scheune in Brand. Das Feuer sprang dann auf die daneben gelegene Maschinenhalle über. Das Feuer habe das komplette Produktionsgebäude mit allen Maschinen und Einrichtungen zerstört, heißt es von der Schreinerei.