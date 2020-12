In der Heilbronner Innenstadt hat am Mittwochnachmittag ein Brand einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Kurz zuvor wurde ein Brand in Siegelsbach gemeldet.

Laut Polizei ist das Feuer in Heilbronn gegen 14:20 Uhr in einem Gebäudekomplex neben der Hafenmarktpassage, im Haus der ehemaligen Gaststätte "Coco", ausgebrochen. Diese steht derzeit leer. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Anders als zunächst mitgeteilt, wurde jedoch auch ein Nachbarhaus von den Flammen erfasst und ist laut Polizei nicht bewohnbar. Großräumige Absperrung des Brandorts Die Rauchsäulen waren weithin zu sehen und standen über der Innenstadt. Die Feuerwehr war zeitweise mit über 100 Kräften im Einsatz. Die Polizei hatte die Gassen und Straßen rund um den Brandherd großräumig abgesperrt. Busse und Bahnen konnten im angrenzenden Bereich bis in den Mittwochabend nur eingeschränkt fahren. Brandursache noch unklar Die Brandursache ist noch unklar. Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen, teilte die Polizei mit. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 400.000 Euro. Mindestens zehn Krankenwagen und Löschfahrzeuge waren vor Ort. Feuer in Siegelsbach Die Ursache eines Brandes eines Fahrzeugs und eines Gebäudes in Siegelsbach (Kreis Heilbronn) ist ebenfalls noch unklar. Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem in Feuer geratenen Traktor in der Hauptstraße aus. 600.000 Euro Sachschaden Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die landwirtschaftliche Zugmaschine im Vollbrand und das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Anwohner des Wohnhauses und die Bewohner der angrenzenden Gebäude wurden evakuiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand, den Sachschaden schätzt sie auf rund 600.000 Euro. Nach dem Brand bleibt die Hauptstraße bis auf weiteres gesperrt. Das völlig ausgebrannte Haus steht unmittelbar an der Straße und ist einsturzgefährdet.