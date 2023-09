Heilbronn: Ende der Großbaustelle in Sicht

Die Großbaustelle in der Heilbronner Innenstadt hat bald ein Ende. Schon am Donnerstag sollen wieder Busse und Bahnen über die Kaiserstraße rollen.

Zwei Monate Ärger für Fahrgäste und Verkehrsteilnehmer in der Heilbronner Innenstadt haben bald ein Ende: Am 6. September sind die Bauarbeiten in der Kaiserstraße beendet. Damit liege man genau im Zeitplan, so die Stadt.

Seit Anfang Juli ist die Kaiserstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Der ÖPNV musste umgeleitet, Stadtbahnen teils durch Ersatzbusse ersetzt werden. Grund dafür waren umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Gleisen.

Busverkehr strapazierte alten Bodenbelag

Für 750.000 Euro wurden hier die Bereiche zwischen den Gleisen erneuert, der Unterbau neu aufgebaut und als letzte Schicht der sogenannte Busphalt aufgetragen - ein spezieller Fahrbahnbelag, der deutlich belastbarer ist, als der übliche Asphalt. Der musste in der Vergangenheit immer wieder ausgebessert werden, weil er durch den Busverkehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Für das kommende Jahr plant die Stadt, den Bereich vor dem Heilbronner Hauptbahnhof um- und auszubauen.