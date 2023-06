Rekordergebnis für Crailsheimer Maschinenbauer Groninger

per Mail teilen

Der Crailsheimer Maschinenbauer Groninger hat im vergangenen Jahr das beste Ergebnis in der 43-jährigen Firmengeschichte erzielt. Er verzeichnet ein Plus von mehr als 16 Prozent.

Es war das erfolgreichste Geschäftsjahr in insgesamt 43 Jahren: Die Groninger-Unternehmensgruppe in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem neuen Rekordergebnis abgeschlossen. Der Umsatz ist auf rund 280 Millionen Euro angewachsen, das entspricht einem Plus von mehr als 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit knackt das Familienunternehmen erstmals die Viertelmilliarde Euro-Marke.

"Das ist ein neuer Meilenstein in unserer 43-jährigen Firmengeschichte, der uns einerseits mit viel Stolz, andererseits aber auch mit Demut erfüllt.

Die Groninger-Unternehmensgruppe in Crailsheim Pressestelle Groninger-Unternehmensgruppe

Familienunternehmen in zweiter Generation

Groninger stellt im Hauptsitz Crailsheim und im bayrischen Schnelldorf Füll- und Verschließmaschinen unter anderem für die Pharma- und Kosmetikindustrie her. Das Familienunternehmen in zweiter Generation beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hauptsitz der Firma ist Crailsheim.